Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"
Украинский лидер обвинил Москву в нарушении "всех возможных международных обязательств", включая резолюцию Совбеза ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение российских властей о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создаёт юридические основания для "дальнейшей вооружённой агрессии" против Киева. Об этом он заявил во вторник в ходе совместного брифинга с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве с официальным визитом.
"Считаем, что этим решением Россия создаёт юридическую основу для дальнейшей вооружённой агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года", — сказал Зеленский.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. В результате 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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