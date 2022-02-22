Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР создаёт условия для "российской агрессии"

Украинский лидер обвинил Москву в нарушении "всех возможных международных обязательств", включая резолюцию Совбеза ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение российских властей о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создаёт юридические основания для "дальнейшей вооружённой агрессии" против Киева. Об этом он заявил во вторник в ходе совместного брифинга с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве с официальным визитом.

"Считаем, что этим решением Россия создаёт юридическую основу для дальнейшей вооружённой агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года", — сказал Зеленский.