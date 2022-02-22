Отоларинголог Лесков объяснил, почему переболевшие ковидом чувствуют запах гари

После перенесённой коронавирусной инфекции люди могут ощущать запах гари. Это происходит по причине продолжительного процесса восстановления слизистой оболочки носа после полной потери обоняния. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

"При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа, и мы проходим через аносмию (потеря обоняния) или паросмию (искажённое восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов", — сказал доктор в беседе с Ura.ru.

Запах гари может ощущаться в связи с нарушениями сосудов. Эксперт объяснил, что коронавирус сопровождается проблемами, связанными с нервной, кровеносной системами и психическими состояниями, для которых характерно искажение ароматов. В таких случаях врач советует обратиться к отоларингологу, а если проблема затянулась, нужно пойти к неврологу.