В Донбассе группу журналистов обстреляли из гранатомётов на месте гибели мирных жителей

По словам фотокорреспондента, укрываться представителям СМИ пришлось в старых окопах, заполненных водой.

В Донбассе на трассе Донецк – Горловка несколько журналистов попали под обстрел рядом с местом, где в результате подрыва автомобиля ранее погибли трое мирных жителей. О случившемся рассказал один из членов группы, итальянский журналист Виторио Ранжелони.

"Это недалеко от места подрыва машины. Там работали представители МВД, которые подсказали, где найти надёжное укрытие. Мы переждали десять мин, сейчас почти в Донецке", — сообщил Ранжелони Донецкому агентству новостей.

По его словам, также в группе был американский журналист Патрик Ланкастер, россиянка Надежда Чичерова и фотокорреспондент Александр Гаюк. По словам фотографа, в них стреляли из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ). Укрываться пришлось в старых окопах, заполненных водой.