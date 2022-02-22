В Донбассе группу журналистов обстреляли из гранатомётов на месте гибели мирных жителей
По словам фотокорреспондента, укрываться представителям СМИ пришлось в старых окопах, заполненных водой.
В Донбассе на трассе Донецк – Горловка несколько журналистов попали под обстрел рядом с местом, где в результате подрыва автомобиля ранее погибли трое мирных жителей. О случившемся рассказал один из членов группы, итальянский журналист Виторио Ранжелони.
"Это недалеко от места подрыва машины. Там работали представители МВД, которые подсказали, где найти надёжное укрытие. Мы переждали десять мин, сейчас почти в Донецке", — сообщил Ранжелони Донецкому агентству новостей.
По его словам, также в группе был американский журналист Патрик Ланкастер, россиянка Надежда Чичерова и фотокорреспондент Александр Гаюк. По словам фотографа, в них стреляли из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ). Укрываться пришлось в старых окопах, заполненных водой.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. Как сообщили несколько дней назад представители республик, украинские силовики начали применять тяжёлую артиллерию и ведут практически нескончаемый огонь.
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