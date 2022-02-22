Появилось видео с места гибели трёх мирных жителей во взорванной машине в Донбассе
Удар планировался по следовавшей колонне военных, но из-за просчёта во времени взрыв пришёлся на гражданский автомобиль.
Место подрыва автомобиля с мирными жителями на трассе Донецк – Горловка. Видео © Телеканал "Звезда"
Появилось видео с места взрыва на трассе между Донецком и Горловкой, где погибли мирные жители. На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда", видна полностью обгоревшая и искорёженная машина, рядом битые стёкла и треснувший от взрыва асфальт.
Украинские диверсанты пытались взорвать следовавшую этим маршрутом колонну военных автомобилей. Видимо, взрывное устройство сработало с опозданием, основной удар пришёлся на легковушку, ехавшую в том же направлении. Трое гражданских погибли.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Украинские диверсанты взорвали гражданскую машину, в ней погибли трое мирных жителей. Скриншот © Телеканал "Звезда"