Появилось видео с места гибели трёх мирных жителей во взорванной машине в Донбассе

Удар планировался по следовавшей колонне военных, но из-за просчёта во времени взрыв пришёлся на гражданский автомобиль.

Место подрыва автомобиля с мирными жителями на трассе Донецк – Горловка. Видео © Телеканал "Звезда"

Появилось видео с места взрыва на трассе между Донецком и Горловкой, где погибли мирные жители. На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда", видна полностью обгоревшая и искорёженная машина, рядом битые стёкла и треснувший от взрыва асфальт.