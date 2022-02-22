Появилось видео с места гибели трёх мирных жителей во взорванной машине в Донбассе

Появилось видео с места взрыва на трассе между Донецком и Горловкой, где погибли мирные жители. На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда", видна полностью обгоревшая и искорёженная машина, рядом битые стёкла и треснувший от взрыва асфальт.