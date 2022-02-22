Басурин: Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка
Диверсанты привели в действие минно-взрывное устройство, когда по указанному маршруту двигались гражданские на транспортном средстве.
Украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк — Горловка, погибли три человека, ехавшие на машине, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Сегодня утром, 22 февраля, украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигавшихся по указанному маршруту на транспортном средстве", — заявил он.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Спустя несколько часов после этого Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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