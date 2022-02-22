Басурин: Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка

Украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк — Горловка, погибли три человека, ехавшие на машине, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Сегодня утром, 22 февраля, украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигавшихся по указанному маршруту на транспортном средстве", — заявил он.