"Мы не уезжали, а бежали": В Подмосковье прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса
По словам главы региона Андрея Воробьёва, беженцев готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино.
Беженцы из Донбасса прибывают в Московскую область. Видео © Телеканал "360"
В Московскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Всего на нём приехало около 900 человек, в том числе 408 детей, сообщает телеканал "360".
Состав прибыл в Апрелевку. На вокзале пассажиров встретили волонтёры, которые провожают их до автобусов. Транспорт развезёт беженцев по санаториям. Сообщается также, что все прибывшие в Россию сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
"Мы не уезжали, а бежали, потому что нас обстреливали", — рассказала одна из пассажирок поезда.
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, эвакуированных жителей Донбасса уже готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. Все люди будут обеспечены мобильной связью, поскольку на родине у них остались близкие. Кроме того, по словам Воробьёва, в случае необходимости им может быть оказана медицинская помощь. Отмечается, что всего в Подмосковье 22 февраля прибудет около 1500 жителей Донбасса.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
Обложка © Телеканал "360"