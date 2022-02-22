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Опубликовано 22 февраля 2022, 07:18

"Мы не уезжали, а бежали": В Подмосковье прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

По словам главы региона Андрея Воробьёва, беженцев готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино.

Беженцы из Донбасса прибывают в Московскую область. Видео © Телеканал "360"

В Московскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Всего на нём приехало около 900 человек, в том числе 408 детей, сообщает телеканал "360".

Состав прибыл в Апрелевку. На вокзале пассажиров встретили волонтёры, которые провожают их до автобусов. Транспорт развезёт беженцев по санаториям. Сообщается также, что все прибывшие в Россию сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

"Мы не уезжали, а бежали, потому что нас обстреливали", — рассказала одна из пассажирок поезда.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, эвакуированных жителей Донбасса уже готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. Все люди будут обеспечены мобильной связью, поскольку на родине у них остались близкие. Кроме того, по словам Воробьёва, в случае необходимости им может быть оказана медицинская помощь. Отмечается, что всего в Подмосковье 22 февраля прибудет около 1500 жителей Донбасса.

В Россию эвакуировалось почти 80 тысяч беженцев из Донбасса
В Россию эвакуировалось почти 80 тысяч беженцев из Донбасса

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.

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Обложка © Телеканал "360"

Роман Имполитов
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