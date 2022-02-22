"Мы не уезжали, а бежали": В Подмосковье прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

По словам главы региона Андрея Воробьёва, беженцев готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино.

Беженцы из Донбасса прибывают в Московскую область. Видео © Телеканал "360"

В Московскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Всего на нём приехало около 900 человек, в том числе 408 детей, сообщает телеканал "360".

Состав прибыл в Апрелевку. На вокзале пассажиров встретили волонтёры, которые провожают их до автобусов. Транспорт развезёт беженцев по санаториям. Сообщается также, что все прибывшие в Россию сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

"Мы не уезжали, а бежали, потому что нас обстреливали", — рассказала одна из пассажирок поезда.