В Россию эвакуировалось почти 80 тысяч беженцев из Донбасса
В числе прибывших на территорию страны почти 50 тысяч украинцев и около 30 тысяч граждан РФ.
В Россию прибыло уже почти 80 тысяч жителей Донбасса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"По данным на вечер понедельника, границу с РФ пересекли 79,2 тысячи жителей Донбасса. В их числе почти 50 тысяч граждан Украины и около 30 тысяч граждан России", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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