В Россию эвакуировалось почти 80 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию прибыло уже почти 80 тысяч жителей Донбасса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По данным на вечер понедельника, границу с РФ пересекли 79,2 тысячи жителей Донбасса. В их числе почти 50 тысяч граждан Украины и около 30 тысяч граждан России", — сказал собеседник агентства.