Франция созвала заседание по вопросам обороны и нацбезопасности из-за ситуации на Украине
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Также французский лидер вечером провёл серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии и президентом Украины.
В Елисейском дворце проходит заседание Совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции. Как сообщил источник в администрации Эмманюэля Макрона, главной темой совещания стала ситуация на Украине. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
Также французский лидер в понедельник вечером провёл серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся. В ближайшее время Путин намерен обратиться к гражданам страны.