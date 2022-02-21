Франция созвала заседание по вопросам обороны и нацбезопасности из-за ситуации на Украине

Также французский лидер вечером провёл серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии и президентом Украины.

В Елисейском дворце проходит заседание Совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции. Как сообщил источник в администрации Эмманюэля Макрона, главной темой совещания стала ситуация на Украине. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.