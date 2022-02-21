Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам

Тема не уточняется, но, по всей вероятности, речь идёт о вопросе признания ДНР и ЛНР. Ранее он обещал, что решение будет принято сегодня.

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время обратиться к гражданам страны. Анонс о предстоящем телеобращении главы государства появился в эфире "России 24".

"В ближайшее время обращение Владимира Путина", — говорится на плашке в эфире телеканала.