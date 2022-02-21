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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 17:29
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Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам

Тема не уточняется, но, по всей вероятности, речь идёт о вопросе признания ДНР и ЛНР. Ранее он обещал, что решение будет принято сегодня.

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время обратиться к гражданам страны. Анонс о предстоящем телеобращении главы государства появился в эфире "России 24".

"В ближайшее время обращение Владимира Путина", — говорится на плашке в эфире телеканала.

Тема не уточняется, но, по всей вероятности, речь идёт о вопросе признания ДНР и ЛНР. Ранее Путин обещал, что решение будет принято сегодня. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

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Обложка © Shutterstock

Алёна Темирчиева
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