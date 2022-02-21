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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 15:08
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Путин призвал Совбез ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

По мнению зампредседателя СБ Дмитрия Медведева, совершенно очевидно, что эти территории нужны Киеву только в качестве "разменной карты".

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности выдвинул на обсуждение вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием в Донбассе, думаю, что всем понятно, какова там ситуация. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к главе государства, — вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", сказал президент.

По мнению зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, "совершенно очевидно, что эти территории в принципе Украине не нужны". Жители Донбасса не получают никакой поддержки от украинских властей, подвергаются массовым репрессиям. Медведев считает, что ДНР и ЛНР являются "разменной картой" Киева. Кроме того, в ходе заседания зампред отметил, что выполнение Минских соглашений повредит избирательной кампании нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. И это в очередной раз позволяет сделать вывод, что эти договорённости выполняться Незалежной не будут, уверен Медведев.

Путин: Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности
Путин: Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности

Напомним, Госдума РФ большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. При этом на фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник также попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

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Александра Васильева
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