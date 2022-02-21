Путин призвал Совбез ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР

По мнению зампредседателя СБ Дмитрия Медведева, совершенно очевидно, что эти территории нужны Киеву только в качестве "разменной карты".

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности выдвинул на обсуждение вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием в Донбассе, думаю, что всем понятно, какова там ситуация. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к главе государства, — вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — сказал президент.