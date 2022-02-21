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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 15:02

ДНР сообщила о ликвидации части диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ

Прорыв пресекла группа быстрого реагирования МВД республики. В настоящий момент идёт установление иных членов террористических групп и их пособников.

Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики сообщило о ликвидации части диверсантов, прорвавшихся в направлении российской границы. Об этом сказано на сайте ведомства.

Прорыв пресекла группа быстрого реагирования МВД ДНР, некоторые из участников диверсионной группы были ликвидированы. В настоящий момент идёт установление иных членов террористических групп и их пособников.

Глава ФСБ: Один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен
Глава ФСБ: Один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины, уничтожено пятеро нарушителей. В ФСБ уточнили, что неизвестная группа передвигалась на двух боевых машинах пехоты. При попытке им помешать они оказали вооружённое сопротивление.

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Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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