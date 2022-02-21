ДНР сообщила о ликвидации части диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ

Прорыв пресекла группа быстрого реагирования МВД республики. В настоящий момент идёт установление иных членов террористических групп и их пособников.

Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики сообщило о ликвидации части диверсантов, прорвавшихся в направлении российской границы. Об этом сказано на сайте ведомства.