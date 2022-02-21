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Опубликовано 21 февраля 2022, 14:55

Шойгу — об украинских обстрелах Донбасса: Это огонь прицельный, они понимают, куда бьют

По данным Минобороны РФ, Киев сосредоточил у линии соприкосновения более 50 тысяч военных, а также более 350 танков, двух тысяч бронированных машин, 160 РСЗО и комплексы "Точка-У".

Украина сосредоточила на границе с ЛНР и ДНР более 50 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, выступая на экстренном совещании Совета безопасности РФ. Он доложил, что украинские военные более 107 раз обстреливали Донецк 19–20 февраля, более чем в 70 случаях использовали тяжёлое вооружение и миномёты.

По данным российского военного ведомства, Украина сконцентрировала на позициях у границ Луганской и Донецкой областей 354 танка, более двух тысяч бронированных машин, 160 РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У".

"В результате действий как диверсионных групп, так и артиллерии в городе Донецке фактически отсутствует вода, во всяком случае в 90% города воды нет. Что касается Луганска, в 2/3 города отсутствует газ <...> Всё это в основном, по нашему взгляду и как докладывают специалисты, это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это огонь прицельный, они понимают, куда бьют", — отметил Шойгу.

В чём особенность плана наступления ВСУ на Донбасс
В чём особенность плана наступления ВСУ на Донбасс

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

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Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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