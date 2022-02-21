Шойгу — об украинских обстрелах Донбасса: Это огонь прицельный, они понимают, куда бьют

Украина сосредоточила на границе с ЛНР и ДНР более 50 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, выступая на экстренном совещании Совета безопасности РФ. Он доложил, что украинские военные более 107 раз обстреливали Донецк 19–20 февраля, более чем в 70 случаях использовали тяжёлое вооружение и миномёты.

"В результате действий как диверсионных группы, так и артиллерии в городе Донецке фактически отсутствует вода, во всяком случае в 90% города воды нет. Что касается Луганска, в 2/3 города отсутствует газ <...> Всё это в основном по нашему взгляду и как докладывают специалисты, это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это огонь прицельный, они понимают, куда бьют", — отметил Шойгу.