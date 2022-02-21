Шойгу — об украинских обстрелах Донбасса: Это огонь прицельный, они понимают, куда бьют

По данным Минобороны РФ, Киев сосредоточил у линии соприкосновения более 50 тысяч военных, а также более 350 танков, двух тысяч бронированных машин, 160 РСЗО и комплексы "Точка-У".

Украина сосредоточила на границе с ЛНР и ДНР более 50 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, выступая на экстренном совещании Совета безопасности РФ. Он доложил, что украинские военные более 107 раз обстреливали Донецк 19–20 февраля, более чем в 70 случаях использовали тяжёлое вооружение и миномёты.

По данным российского военного ведомства, Украина сконцентрировала на позициях у границ Луганской и Донецкой областей 354 танка, более двух тысяч бронированных машин, 160 РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У".