Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения, но в "абсолютно стерильном ключе"

Он отметил, что не видит готовности заставить Киев выполнять положения этого важнейшего документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад в целом поддерживает минский комплекс мер по урегулированию на Украине, но "в абсолютно стерильном ключе". Своё мнение он высказал на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

"По Украине в целом выражена в этих документах (ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа) поддержка минскому комплексу мер, но в абсолютно стерильном ключе, без какой-либо готовности заставить Киев, добиться от Киева выполнения положений этого важнейшего документа", — заявил Лавров.