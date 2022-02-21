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Опубликовано 21 февраля 2022, 14:51

Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения, но в "абсолютно стерильном ключе"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Он отметил, что не видит готовности заставить Киев выполнять положения этого важнейшего документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад в целом поддерживает минский комплекс мер по урегулированию на Украине, но "в абсолютно стерильном ключе". Своё мнение он высказал на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

"По Украине в целом выражена в этих документах (ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа) поддержка минскому комплексу мер, но в абсолютно стерильном ключе, без какой-либо готовности заставить Киев, добиться от Киева выполнения положений этого важнейшего документа", — заявил Лавров.

А ранее Лавров призвал продолжить работу с США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом основной диалог должен вестись с Вашингтоном, потому что и Североатлантический альянс, и страны Запада в своих действиях опираются на его позицию, считает министр.

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Виктория Чудакова
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