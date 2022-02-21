Лавров призвал продолжить работу с США и НАТО по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал продолжить переговорный процесс с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он заявил, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности.

"Мы исходим из того, что работу нужно продолжать. Мы в изложенном мной духе подробно отреагировали на поступившие документы из Вашингтона и Брюсселя", — сказал Лавров.

При этом министр уточнил, что реакция была только в адрес Соединённых Штатов. Прежде всего потому, что натовское направление Москва рассматривает как вспомогательное, исходя из того, что блок будет определять свои шаги в зависимости от позиции Вашингтона. Страны Запада, заметил глава МИД РФ, в своих действиях опираются на позицию США, о чём свидетельствуют итоги Мюнхенской конференции.