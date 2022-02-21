Лавров призвал продолжить работу с США и НАТО по гарантиям безопасности
При этом основной диалог должен вестись с Вашингтоном, потому что и Североатлантический альянс, и страны Запада в своих действиях опираются на его позицию, считает министр.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Обложка © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал продолжить переговорный процесс с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он заявил, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности.
"Мы исходим из того, что работу нужно продолжать. Мы в изложенном мной духе подробно отреагировали на поступившие документы из Вашингтона и Брюсселя", — сказал Лавров.
При этом министр уточнил, что реакция была только в адрес Соединённых Штатов. Прежде всего потому, что натовское направление Москва рассматривает как вспомогательное, исходя из того, что блок будет определять свои шаги в зависимости от позиции Вашингтона. Страны Запада, заметил глава МИД РФ, в своих действиях опираются на позицию США, о чём свидетельствуют итоги Мюнхенской конференции.
"На недавно закончившейся Мюнхенской конференции по вопросам безопасности каждый западник провозглашал абсолютную приверженность единой позиции. Единую позицию вырабатывают Соединённые Штаты, поэтому Мюнхен просто подтвердил, что говорить нужно с Вашингтоном", — уточнил Лавров.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по вопросам гарантий безопасности. Документ занимает одиннадцать страниц. Позднее Госдеп подтвердил передачу ответа американскому послу в Москве Джону Салливану.