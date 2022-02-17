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17 февраля, 15:17

Госдеп подтвердил, что МИД сегодня вручил ответ по безопасности Салливану

Несколькими часами ранее дипломат посетил здание российского Министерства иностранных дел. Он пробыл там всего 15 минут.

<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ответ Москвы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности был вручён сегодня американскому послу Джону Салливану, сообщили в Госдепартаменте США.

"Мы готовы подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан сегодня в Москве послу Салливану", — сказал РИА "Новости" высокопоставленный представитель американского дипведомства.

Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут

Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут

Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.

Алёна Темирчиева

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