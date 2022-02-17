Госдеп подтвердил, что МИД сегодня вручил ответ по безопасности Салливану

Ответ Москвы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности был вручён сегодня американскому послу Джону Салливану, сообщили в Госдепартаменте США.

"Мы готовы подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан сегодня в Москве послу Салливану", — сказал РИА "Новости" высокопоставленный представитель американского дипведомства.

Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.