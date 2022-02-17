МИД в ответном письме предложил США пять шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины
В дипведомстве при этом подчеркнули, что причины конфликта в Донбассе носят сугубо внутриукраинский характер.
Запад должен отказаться от поставок оружия Киеву и совместных военных учений с Вооружёнными силами Украины. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.
"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", — говорится в сообщении.
Как напомнили в МИД, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что "Россия открыта к диалогу и призывает подумать о стабильных условиях безопасности для всех".
Кроме того, в министерстве ответили и на заявления США о том, что Россия "спровоцировала конфликт в Донбассе". В ведомстве уточнили, что ни в одном из документов резолюции Совбеза ООН не говорится об ответственности России за эти разногласия. Причины конфликта носят сугубо внутриукраинский характер, а его урегулирование возможно только путём реализации Минских соглашений и комплекса мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН (2022), говорится в документе.
В МИД добавили, что Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе и вместе с Берлином и Парижем — в "нормандском формате", "который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением".
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц.
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