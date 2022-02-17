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17 февраля, 14:59

Песков — о дате послания Путина парламенту: Сообщим своевременно

Сегодня российский лидер начал серию совещаний по подготовке обращения. По его словам, впереди предстоит комплексная и обстоятельная работа.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65418/photos/65512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru 

Когда президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию, пока не известно. Дата будет объявлена своевременно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сообщим своевременно", — ответил коротко представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать

Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать

Напомним, сегодня Путин начал серию совещаний по подготовке к Посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года.

Александра Васильева

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