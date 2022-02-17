Песков — о дате послания Путина парламенту: Сообщим своевременно

Когда президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию, пока не известно. Дата будет объявлена своевременно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать

Напомним, сегодня Путин начал серию совещаний по подготовке к Посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года.