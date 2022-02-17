МИД РФ указал на игнорирование США призыва вернуть ядерное оружие на свою территорию

США проигнорировали инициативу России вернуть ядерное оружие на свою территорию и отказаться от его размещения в других странах. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"В своём документе США не стали реагировать на такой элемент пакета предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развёрнутого за её пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развёртывания вне пределов национальной территории", — отмечается в документе.

При этом США готовы обсуждать тему нестратегического ядерного оружия без учёта его дислокации. Однако это невозможно сделать без решения вопроса о его неразмещении в неядерных государствах НАТО, подчеркнули в МИД. Там напомнили, что Штаты нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а такое оружие, размещённое американцами в Европе, способно поражать цели в России.

В МИД указали, что настаивают на ликвидации инфраструктуры для быстрого развёртывания таких вооружений в Европе и на прекращении учений НАТО по обращению с ядерным оружием на территории неядерных государств – участников альянса. "Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", резюмировали в МИД.