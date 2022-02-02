Газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности
Ответе альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона – на пяти. При этом подлинность документов пока не подтверждена.
Фото © ТАСС / imago / Sascha Steinach
Испанская газета Еl Pais опубликовала, как утверждается, текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Документы свидетельствуют, что США якобы готовы обсудить с Россией взаимные ограничения по развертыванию наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также рассмотреть возможность подписания с Москвой документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, США и НАТО также якобы сообщают, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе, что не хотят конфронтации, но не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.
Утверждается, что США хотят немедленно начать обсуждение договора на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем.
Также в слитых документах говорится, что США продолжают поддерживать политику "открытых дверей" НАТО.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Комментариев: 0