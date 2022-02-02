Газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности

Испанская газета Еl Pais опубликовала, как утверждается, текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Документы свидетельствуют, что США якобы готовы обсудить с Россией взаимные ограничения по развертыванию наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также рассмотреть возможность подписания с Москвой документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, США и НАТО также якобы сообщают, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе, что не хотят конфронтации, но не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

Утверждается, что США хотят немедленно начать обсуждение договора на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем.