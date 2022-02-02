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Читатели CBC высмеяли министра обороны Канады за критику в адрес России

30 января Ананд повторила предупреждения западных союзников о якобы надвигающейся угрозе "вторжения РФ" на Украину. Пользователи решили, что министру нечего делать в Киеве и пора возвращаться домой.

2 февраля, 07:17

Глава Минобороны Канады Анита Ананд. Фото © Facebook / Anita Anand

Читатели в комментариях под публикацией телеканала CBC о "предостережениях" главы Минобороны Канады Аниты Ананд в адрес России заявили, что тема Украины является "костылём", который лидеры стран используют, чтобы поднять свои рейтинги.

В частности, в статье идёт речь о том, что Ананд в воскресенье, 30 января, прибыла в Киев. Там она повторила предупреждения западных союзников, что якобы надвигается угроза "вторжения России" на Украину. В то же время украинские власти сообщили о неизбежности "военных действий со стороны Москвы".

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"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", — написал один из пользователей.

Некоторые читатели также с иронией уточнили, почему Ананд отправилась на Украину, если на неё "вот-вот нападут русские". Другие отметили, что главе Минобороны "нечего делать" в Незалежной, поэтому она должна вернуться домой, а один из комментаторов подчеркнул, что власти Канады "говорят одно за границей, а дома делают обратное".

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Ранее Лайф писал, что на Украине передислоцировали канадские войска. Глава Минобороны заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передвижении.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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