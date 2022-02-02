Читатели CBC высмеяли министра обороны Канады за критику в адрес России

Читатели в комментариях под публикацией телеканала CBC о "предостережениях" главы Минобороны Канады Аниты Ананд в адрес России заявили, что тема Украины является "костылём", который лидеры стран используют, чтобы поднять свои рейтинги.

В частности, в статье идёт речь о том, что Ананд в воскресенье, 30 января, прибыла в Киев. Там она повторила предупреждения западных союзников, что якобы надвигается угроза "вторжения России" на Украину. В то же время украинские власти сообщили о неизбежности "военных действий со стороны Москвы".

"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", — написал один из пользователей.

Некоторые читатели также с иронией уточнили, почему Ананд отправилась на Украину, если на неё "вот-вот нападут русские". Другие отметили, что главе Минобороны "нечего делать" в Незалежной, поэтому она должна вернуться домой, а один из комментаторов подчеркнул, что власти Канады "говорят одно за границей, а дома делают обратное".