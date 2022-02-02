Экс-глава МИД Польши Сикорский раскритиковал ФРГ за отказ поставлять Украине оружие
Политик заявил, что Германия бездействует, когда речь об Украине и не осознаёт ответственности за всё европейское сообщество, когда "содействует" "Северному потоку - 2".
Фото © Instagram / Радослав Сикорский
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с требованием в адрес ФРГ изменить позицию по поводу поставки оружия Киеву и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе". Политик утверждает, что Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не "мощь и влияние" это страны, а "немецкое бездействие".
"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают", — заявил Сикорский в своей статье под названием "Кто против оружия для Украины, тот за войну" для журнала Der Spiegel.
Сикорский отметил при этом, что Германия бездействует именно когда речь заходит об Украине. Он подчёркивает, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, граничащие с Россией, "но только не немцы". Автор статьи пишет, что причина такого расхождения частично во внешней политике Берлина и Парижа, которая "нарушает правила Лиссабонского договора" — согласно ему государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности. Экс-министр добавил, что "печальная сага" о "Северном потоке — 2" свидетельствует о том что ФРГ, как самое большое и сильное государство ЕС, не осознаёт ответственности за все европейское сообщество. А Польша, пожаловался политик, в последние годы тратит на оборону в процентном отношении от бюджета больше, чем Берлин.
"Нечестно, что более бедные страны обеспечивают безопасность более богатых стран на восточном фланге НАТО. Европа должна полностью овладеть необходимыми компетенциями в деле обеспечения собственной безопасности... Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьёзно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе", — высказал свои требования Сикорский.
Напомним, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. уже прибыла новая партия военной помощи США.А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать лёгкие миномёты Украине. Среди перечисленного главой кабмина оборонного вооружения также значатся разведывательные беспилотники и переносной зенитный ракетный комплекс "Гром".
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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