Экс-глава МИД Польши Сикорский раскритиковал ФРГ за отказ поставлять Украине оружие

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с требованием в адрес ФРГ изменить позицию по поводу поставки оружия Киеву и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе". Политик утверждает, что Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не "мощь и влияние" это страны, а "немецкое бездействие".

"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают", — заявил Сикорский в своей статье под названием "Кто против оружия для Украины, тот за войну" для журнала Der Spiegel.

Сикорский отметил при этом, что Германия бездействует именно когда речь заходит об Украине. Он подчёркивает, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, граничащие с Россией, "но только не немцы". Автор статьи пишет, что причина такого расхождения частично во внешней политике Берлина и Парижа, которая "нарушает правила Лиссабонского договора" — согласно ему государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности. Экс-министр добавил, что "печальная сага" о "Северном потоке — 2" свидетельствует о том что ФРГ, как самое большое и сильное государство ЕС, не осознаёт ответственности за все европейское сообщество. А Польша, пожаловался политик, в последние годы тратит на оборону в процентном отношении от бюджета больше, чем Берлин.

"Нечестно, что более бедные страны обеспечивают безопасность более богатых стран на восточном фланге НАТО. Европа должна полностью овладеть необходимыми компетенциями в деле обеспечения собственной безопасности... Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьёзно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе", — высказал свои требования Сикорский.