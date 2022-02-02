"Повар еле выскочил": Краболовное судно затонуло у причала порта Зарубино в Приморье
Большинство моряков успели перебежать на берег, но на борту остался старший механик, он погиб. Тело мужчины обнаружили экстренно направленные на место ЧП водолазы.
© Twitter / Ба$тинда
Судно-краболов тонет у причала в Приморье. Видео © Twitter / Ба$тинда
Краболов "Акванавт" затонул утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
По их словам, судно подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. На опубликованных кадрах видно, что экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока его призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть.
Погиб механик краболова — он остался в трюме. Тело мужчины подняли на поверхность водолазы. А капитан судна госпитализирован с переохлаждением.
А ранее Лайф рассказывал, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.
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