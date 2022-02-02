НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Повар еле выскочил": Краболовное судно затонуло у причала порта Зарубино в Приморье

Большинство моряков успели перебежать на берег, но на борту остался старший механик, он погиб. Тело мужчины обнаружили экстренно направленные на место ЧП водолазы.

2 февраля, 01:43

© Twitter / Ба$тинда

Судно-краболов тонет у причала в Приморье. Видео © Twitter / Ба$тинда

Краболов "Акванавт" затонул утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

По их словам, судно подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. На опубликованных кадрах видно, что экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока его призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть.

Погиб механик краболова — он остался в трюме. Тело мужчины подняли на поверхность водолазы. А капитан судна госпитализирован с переохлаждением.

В Чёрном море терпит бедствие украинское судно

В Чёрном море терпит бедствие украинское судно

А ранее Лайф рассказывал, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1