"Повар еле выскочил": Краболовное судно затонуло у причала порта Зарубино в Приморье

Судно-краболов тонет у причала в Приморье. Видео © Twitter / Ба$тинда

Краболов "Акванавт" затонул утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

По их словам, судно подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. На опубликованных кадрах видно, что экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока его призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть.

Погиб механик краболова — он остался в трюме. Тело мужчины подняли на поверхность водолазы. А капитан судна госпитализирован с переохлаждением.