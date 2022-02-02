Байден завёл специальную должность для расследования "гаванского синдрома"

Как рассказывал Лайф, ранее утверждалось, что дипломаты США в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома" . Одного из них пришлось госпитализировать. На тот момент в общей сложности загадочная "болезнь" поразила уже порядка 200 сотрудников американских дипмиссий по всему миру.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, но никаких доказательств в пользу этой версии там не привели.