Попова пояснила, когда привитым не нужна изоляция после контакта с больным

В случае, если привитый от коронавируса человек имел контакт с больным ковидом, ему не потребуется соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет симптомов CoVID-19. Такое пояснение дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов", — сказала Попова.

В интервью РИА "Новости" она рассказала, что этому вопросу было посвящено много исследований. Они показывали, что у привитых и переболевших "концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой".