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Попова пояснила, когда привитым не нужна изоляция после контакта с больным

Глава Роспотребнадзора отметила, что у привитых концентрация вируса в организме значительно меньше и период его выделения тоже небольшой.

2 февраля, 01:09
<p>Глава Роспотребнадзора Анна Попова © Telegram-канал <a href="https://t.me/government_rus/57" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительства РФ</a></p>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова © Telegram-канал Правительства РФ

В случае, если привитый от коронавируса человек имел контакт с больным ковидом, ему не потребуется соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет симптомов CoVID-19. Такое пояснение дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов", — сказала Попова.

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Попова: Инфицированный "омикроном" может быть заразным уже на следующий день

В интервью РИА "Новости" она рассказала, что этому вопросу было посвящено много исследований. Они показывали, что у привитых и переболевших "концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой".

Ранее Лайф передавал слова Поповой о том, что максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет. Рост заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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