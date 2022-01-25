Попова: Максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет
При этом, заметила глава Роспотребнадзора, количество заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать. Она также сообщила, что увеличение числа заболевших есть по всей стране.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова © Telegram-канал Правительства РФ
Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди подростков от 15 до 17 лет, а также среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, при этом минимальный прирост — среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15–17 лет и среди взрослых от 30 до 49 лет", — сказала Попова.
Также глава ведомства заметила, что подъём заболеваемости продолжается во всех округах страны, а больше половины заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В 12 регионах этот показатель превысил среднероссийский. В связи с этим регионам необходимо сохранять ограничительные меры, уточнила руководитель Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в столице может продлиться ещё две недели. Это будет серьёзное испытание для всей медицинской системы, в первую очередь поликлинической, уточнил градоначальник. Он также рассказал о мероприятиях, позволяющих снять нагрузку.
Комментариев: 0