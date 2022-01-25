Собянин заявил о доминировании "омикрона" в Москве
Мэр столицы отметил при этом, что "дельта" никуда не делась. И у пациентов при этом варианте коронавируса заболевание часто проходит в тяжёлой форме.
Койки в корпусе "Д" резервного коронавирусного госпиталя в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Сокольники". Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Москве на данный момент доминирует штамм коронавируса "омикрон". Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В целом "омикрон" уже доминирует, но тем не менее остатки "дельты" дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций", — сообщил он.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов сообщил о росте доли детей среди больных ковидом до 15% при "омикроне". Раньше этот показатель равнялся 10–11 процентам. По словам специалиста, большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс свидетельствует о том, что омикрон-вариант заразнее для всех возрастных категорий.
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