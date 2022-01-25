Собянин заявил о доминировании "омикрона" в Москве

В Москве на данный момент доминирует штамм коронавируса "омикрон". Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом "омикрон" уже доминирует, но тем не менее остатки "дельты" дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций", — сообщил он.