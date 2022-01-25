Эпидемиолог Горелов сообщил о росте доли детей среди больных ковидом до 15% при "омикроне"
Раньше этот показатель равнялся 10–11 процентам. По словам специалиста, большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс свидетельствует о том, что омикрон-вариант заразнее для всех возрастных категорий.
© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении нового штамма ковида "омикрон" выросла с 10–11 до 15 процентов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10–11%. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".
Горелов добавил, что большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс свидетельствует о том, что омикрон-штамм заразнее для всех возрастных категорий.
Ранее британские учёные назвали самые распространённые симптомы "омикрона" у детей. Среди них — усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура, боль в горле и кашель. Реже, по словам экспертов, новый вариант коронавируса может проявиться у подростков в виде диареи и сыпи.
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