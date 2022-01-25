Эпидемиолог Горелов сообщил о росте доли детей среди больных ковидом до 15% при "омикроне"

Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении нового штамма ковида "омикрон" выросла с 10–11 до 15 процентов. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10–11%. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

Горелов добавил, что большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс свидетельствует о том, что омикрон-штамм заразнее для всех возрастных категорий.