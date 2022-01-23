В Петербург поступила первая партия вакцины от ковида для подростков

В Санкт-Петербург поступила первая партия российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. Почти три тысячи комплектов доз препарата будут распределены между пунктами вакцинации, развёрнутыми в районных поликлиниках.

"Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков в количестве 2880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет развезена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации", — говорится в сообщении комитета.

Там добавили, что со временем, когда объёмы партий вакцины будут увеличиваться, пункты вакцинации подростков будут организованы на базе петербургских школ.