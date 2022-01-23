В Петербург поступила первая партия вакцины от ковида для подростков
Пока пункты вакцинации организованы на базе поликлиник, однако со временем прививать начнут и в школах.
© ТАСС / Красильников Станислав
В Санкт-Петербург поступила первая партия российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. Почти три тысячи комплектов доз препарата будут распределены между пунктами вакцинации, развёрнутыми в районных поликлиниках.
"Сегодня утром на склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины для подростков в количестве 2880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет развезена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации", — говорится в сообщении комитета.
Там добавили, что со временем, когда объёмы партий вакцины будут увеличиваться, пункты вакцинации подростков будут организованы на базе петербургских школ.
Напомним, подростковая вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября прошлого года. Она предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
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