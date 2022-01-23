В России за сутки с ковидом госпитализировано 6211 человек
При этом выздоровели и выписались из медучреждений более 23 тысяч пациентов.
© ТАСС / Андреев Константин
В России за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 6211 человек, что на 37,3% меньше показателя вчерашнего дня. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
"Количество госпитализаций составило 6211 человек, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января", — говорится в сообщении.
Полностью выздоровели и выписались из больниц накануне 23 045 человек, скончались 679 пациентов. Отмечается, что новых случаев заражения за сутки выявлено 63 205. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев ковида достигло 11 108 191.
Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург допустил, что новый штамм ковида "омикрон" не сможет способствовать окончанию пандемии. По мнению учёного, скорость распространения мутации даёт шанс появлению большого количества новых, более опасных вариантов вируса.
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