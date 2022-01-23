В России за сутки с ковидом госпитализировано 6211 человек

В России за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 6211 человек, что на 37,3% меньше показателя вчерашнего дня. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 6211 человек, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января", — говорится в сообщении.

Полностью выздоровели и выписались из больниц накануне 23 045 человек, скончались 679 пациентов. Отмечается, что новых случаев заражения за сутки выявлено 63 205. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев ковида достигло 11 108 191.