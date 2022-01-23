Россиянок предупредили о риске инсульта от противозачаточных

Приём гормональных противозачаточных молодыми женщинами повышает риск образования тромбов, это может привести к закупорке сосудов и ишемическим инсультам. Поэтому перед использованием таких контрацептивов девушка обязательно должна пройти обследование, предупредил врач-невролог Юрий Андрусов.

"У некоторых людей есть нарушение свёртываемости крови, которое незаметно для человека. Если один из факторов даёт сбой, то клинически это никак не проявляется, но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения", — объяснил в беседе с Ura.ru научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Семён Прокопенко.

По словам невролога, гормональные контрацептивы отпускаются без рецепта врача, но женщинам не стоит назначать их себе самостоятельно. Необходимо проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом. Эти специалисты назначат обследования для выявления рисков приёма препаратов. Только после получения положительного заключения врача можно начать пить противозачаточные. Однако если обнаружились противопоказания, то использовать эти препараты нельзя, подчеркнул Прокопенко.