Гинцбург заявил, что "омикрон" не станет концом пандемии

"Омикрон" не станет последним штаммом коронавируса, так как скорость его распространения даёт шанс появлению большого количества новых, более опасных вариантов. Предотвратить это и остановить пандемию в России можно только путём вакцинации 75–80% населения. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург.

"Он ("омикрон". — Прим. Лайфа) нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75–80% [населения] накрыть вакциной "Спутник V", которая на данный момент защищает", — объяснил учёный в беседе с "Интерфаксом".

Он предупредил, что в результате природной селекции может появиться штамм, который не будет реагировать на существующие вакцины. Поэтому делать прививку нужно сейчас. Согласно лабораторным данным, "Спутник V" показывает очень неплохую эффективность против "омикрона", который, по мнению Гинцбурга, для людей из групп риска так же опасен, как и "дельта".

"Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он ("омикрон". — Прим. Лайфа) гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были — пожилые и люди с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями лёгких, курящие и прочее) — для них он так же опасен, как и "дельта". Для той их части, которая не привита, безусловно", — сказал Гинцбург.