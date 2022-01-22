Инфекционист Тимаков перечислил пять симптомов заражения "омикроном"

Если больной жалуется на насморк, головную боль и боль в горле, осипший голос и расстройство стула, это почти наверняка говорит о заражении новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

"Может быть один насморк — и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройство стула, то это почти 100% будет "омикрон" в данный период, в момент роста заболеваемости", — приводит ТАСС слова Тимакова.

Вместе с тем, как отметил врач, у инфицирования "омикроном" может быть много симптомов, разное течение болезни. Например, это могут быть нарушение сна или просто боли в горле. При более тяжёлых вариантах могут быть повышенная температура, проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе.

"Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не таких специфических", — добавил инфекционист.