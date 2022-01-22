Инфекционист Тимаков перечислил пять симптомов заражения "омикроном"
Врач отметил, что у этого варианта коронавирусной инфекции может быть много и неспецифических проявлений.
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Если больной жалуется на насморк, головную боль и боль в горле, осипший голос и расстройство стула, это почти наверняка говорит о заражении новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
"Может быть один насморк — и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройство стула, то это почти 100% будет "омикрон" в данный период, в момент роста заболеваемости", — приводит ТАСС слова Тимакова.
Вместе с тем, как отметил врач, у инфицирования "омикроном" может быть много симптомов, разное течение болезни. Например, это могут быть нарушение сна или просто боли в горле. При более тяжёлых вариантах могут быть повышенная температура, проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе.
"Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не таких специфических", — добавил инфекционист.
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Лайф рассказывал, что вирусолог Чумаков ранее спрогнозировал длительность вызванной "омикроном" волны ковида. Учёный уверен, что благодаря этому штамму в России сформируется коллективный иммунитет.
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