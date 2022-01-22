Трезвый взгляд: 7 мифов о самогоне, в которые верят даже те, кто его варит Почти все заблуждения о самогоне сформировались в годы перестройки и в лихие 90-е и до сих пор сидят в общественном сознании. Но времена меняются, а вместе с ними меняется и культура потребления. 21 января, 21:40 © Кадр из фильма "Самогонщики". Режиссёр Леонид Гайдай, авторы

сценария Леонид Гайдай, Константин Бровин

Миф № 1 — принципиально русское изобретение

Изначально процесс дистилляции изобрели арабы 600 лет назад. В XIX веке для "самовольно выгоняемых крепких алкогольных напитков" придумали название "корчма". Самогоном же в те времена называли не алкоголь, а способ охоты, при котором охотник загонял зверя сам — на лыжах или бегом, без использования собаки. После 1917 года кустарное производство крепкого алкоголя стали называть "самогоном" и "самогонкой". Так что как минимум слово русское. Но дело в том, что почти любой национальный крепкий напиток, если это не ректификат, представляет собой вариацию самогона. У мексиканцев вдоволь агавы, из которой получается текила, у украинцев выходит горилка, шотландцы и ирландцы придумали солодовый самогон, или виски. Англичане делают на основе можжевельника джин. На Кубе из сахарного тростника гонят ром. Француз Жак де ля Круа Марон придумал коньяк, который по сути — виноградный самогон, настоянный на дубе. Поляки, финны и прибалтийские члены ЕС унаследовали от Российской империи хлебный самогон.

Миф № 2 — напиток маргиналов

В советское время самогоноварение было криминализовано. Устойчивый образ алкогольного кустаря был создан Леонидом Гайдаем в комедии "Самогонщики" и талантливо воплощён Никулиным, Вициным и Моргуновым. За производство самогона можно было схлопотать срок, что не мешало теневому рынку алкоголя развиваться. В деревне самогон был жидкой валютой и использовался в качестве магарыча — неофициальной, но приятной для организма благодарностью. В городских условиях зачастую был альтернативой временами недоступной водке. Долгое время самогонщиков представляли спившимися мужиками в тельняшках или фуфайках или бабами-ягами с крючковатым носом. Но сегодня самогонные аппараты продаются в респектабельных магазинах. Для многих самогоноварение стало хобби. Сегодня это крафт, зачастую превосходящий по качеству магазинную продукцию.

Миф № 3 — за варение самогона можно получить штраф и даже срок

Времена, когда за производство самогона можно было угодить в места не столь отдалённые, давно прошли. В конце 90-х самогоноварение декриминализовали. Согласно федеральному закону от 8.07.1999 № 143-ФЗ никто не запрещает производить этот напиток "не в целях сбыта". Ну и, кстати, если речь идёт о натуральном обмене, о старом добром магарыче, это нельзя назвать сбытом "этилосодержащей продукции". "Для дома, для семьи", для друзей и коллег производить самогон не возбраняется. Производство же самогона в промышленных масштабах явно потеряло сегодня смысл.

Миф № 4 — самогон противный на вкус

Этот стереотип, как и многие другие, обслуживают комедии Гайдая и популярное в 90-х шоу "Деревня дураков". Человек, который всерьёз "заморачивается" самогоноварением, осваивает профессию химика, гастронома, травника и сомелье. При наличии качественного самогонного аппарата, соблюдении всех технологических условий дистилляции и адсорбции (очистки) продукта выходит чистый как слеза младенца напиток. Его можно настоять на ореховой скорлупе, полевых травах, можжевельнике, дубе, солодке, мяте, прополисе, зверобое. На чём угодно — это дело вкуса. На выходе получается не более тошнотворный, чем любой другой, алкогольный напиток. Другое дело, если самогон произведён "левой пяткой", лишь бы "выпить поскорее". Но это не дело для цивилизованного человека.

Миф № 5 — первач — самая лучшая кондиция

© Кадр из фильма "Самогонщики". Режиссёр Леонид Гайдай, авторы сценария Леонид Гайдай, Константин Бровин

Этот стереотип идёт от неграмотности. Кто-то плохо учил химию. Первачом в народе называют то, что получается из браги (исходного слабоалкогольного напитка) при первой перегонке. Это действительно белый, мутный "первач" с ярко выраженным дрожжевым запахом. В нём содержится полный букет эфиров и альдегидов. От такого напитка будет сильно болеть голова. Следующий фракционный продукт — "тело". Это этиловый спирт с небольшими примесями. Вот это и есть исходный продукт для очистки и последующего настаивания.

Миф № 6 — суррогатный напиток

Остап Бендер в "Золотом телёнке" продавал американцам рецепт самогона. Он, если верить бессмертному роману, владел 150 способами получения самогона: из картофеля, из пшеницы, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод. Завершала список "табуретовка". Да-да, самогон из табуретки. То есть самогон по определению — не суррогат. Суррогатом его делает производитель. В 80-х и 90-х недобросовестные кустари делали его из некачественного сырья, а что самое главное, зачастую добавляли в него димедрол, куриный помёт и табак для "большей убойности". Самые отчаянные негодяи добавляли в самогон метиловый спирт — яд, от которого слепнут и гибнут. Люди травились, умирали, становились инвалидами. В годы "сухого закона" и в 90-е количество суррогатного алкоголя на теневом рынке зашкаливало. Впрочем, криминальные эпизоды всплывают в полицейских сводках и сегодня.

Миф № 7 — дорогой напиток уж точно лучше, чем самопал

По статистике, элитные напитки подделывают чаще, чем алкоголь средней ценовой категории. Красители и карамельный колер — "наше всё". Поддельный коньяк "лупят" из этилового спирта, пренебрегая хорошим виноградным дистиллятом, а вместо дуба используют отдушку. На такой продукции нужно честно писать "алкогольный продукт со вкусом коньяка". Подделывать алкогольную продукцию высокой категории очень выгодно, ведь можно отбить в десятки и сотни раз себестоимость продукта, заворожив потребителя брендом.

© Кадр из фильма "Самогонщики". Режиссёр Леонид Гайдай, авторы сценария Леонид Гайдай, Константин Бровин

Это вовсе не значит, что не стоит покупать хороший алкоголь. Это значит, что лучше это делать в алкогольных бутиках, которые дорожат своей репутацией и работают только с надёжными поставщиками. Что касается "самопала", "самогона" или "корчмы", о них всё уже сказано. Всё зависит от степени ответственности и компетентности того, кто производит крафт. Очевидный минус самогона в истинном смысле этого слова сегодня состоит в том, что его производство требует много свободного времени и вложений. При развитом рынке хорошего алкоголя производство домашнего дистиллята можно назвать не вынужденной мерой, а формой искусства.

Авторы Евгений Самарин