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Вирусолог Чумаков спрогнозировал длительность вызванной "омикроном" волны ковида

Учёный уверен, что благодаря этому штамму в России сформируется коллективный иммунитет.

21 января, 19:49

Фото © Pixabay

Отмена ковидных ограничений в Великобритании свидетельствует о том, что в этой стране сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал доктор биологических наук вирусолог Пётр Чумаков.

В беседе с радио КП он предположил, что в других странах всплески заболеваемости приведут к таким же результатам. По мнению Чумакова, в России Москва и Санкт-Петербург станут первыми городами, по которым пройдёт волна "омикрона". На её завершение по всей территории страны может потребоваться два-три месяца.

"В результате сформируется коллективный иммунитет. "Омикрон" в большинстве случаев протекает легко, но людям из групп риска стоит задуматься о ревакцинации. Гарантий после прививки нет, однако те, кто и привился, и переболел, получают более стойкий иммунитет", резюмировал Пётр Чумаков.

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А ранее Лайф писал, что генсек ООН предупредил, что следующая мутация ковида может быть хуже "омикрона". Вместе с тем Антониу Гутерриш отметил важность продолжения глобальной прививочной кампании, темпы которой на сегодняшний день отстают от поставленных задач. По его словам, распространение вакцин по странам неравномерно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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