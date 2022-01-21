Вирусолог Чумаков спрогнозировал длительность вызванной "омикроном" волны ковида

Отмена ковидных ограничений в Великобритании свидетельствует о том, что в этой стране сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал доктор биологических наук вирусолог Пётр Чумаков.

В беседе с радио КП он предположил, что в других странах всплески заболеваемости приведут к таким же результатам. По мнению Чумакова, в России Москва и Санкт-Петербург станут первыми городами, по которым пройдёт волна "омикрона". На её завершение по всей территории страны может потребоваться два-три месяца.

"В результате сформируется коллективный иммунитет. "Омикрон" в большинстве случаев протекает легко, но людям из групп риска стоит задуматься о ревакцинации. Гарантий после прививки нет, однако те, кто и привился, и переболел, получают более стойкий иммунитет", — резюмировал Пётр Чумаков.