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Терапевт Чернышова объяснила, в каких случаях при ковиде можно принимать антибиотики

Специалист отметила, что при симптомах респираторной болезни необходимо дойти до врача самостоятельно. Однако если температура тела выше 38 градусов, то следует остаться дома и вызвать доктора.

21 января, 18:37

Фото © Pexels

При заболевании коронавирусом антибиотики следует применять только по показаниям специалиста. Они могут помочь пациенту лишь в том случае, если на фоне заражения присоединяются бактериальные осложнения, тогда они уже необходимы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Но тут, как правило, речь идёт о тяжёлых случаях, требующих госпитализации. И это тоже только по назначению врача, потому что не любой антибиотик подойдёт, дозировки бывают разными. Просто взять и начинать пить какой-то антибиотик "на всякий случай" не нужно", — объяснила специалист.

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Медик отметила, что при "омикроне" лечение не особо отличается. По словам Чернышовой, болезнь проходит в лёгкой форме и схожа с обыкновенным острым респираторным вирусным заболеванием или гриппом. При этом, если у вас появилась настораживающая симптоматика, следует обратиться к врачу.

"Сейчас последнее распоряжение (по крайней мере, в Москве), что если вы заболели, у вас наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции (насморк, кашель и температура до 38 градусов), то идите в поликлинику сами", — отметила она.

Чернышова указала, что сейчас работает много дежурных врачей, поэтому можно просто прийти на приём к специалисту, чтобы тот выписал больничный и рекомендации. При этом, разумеется, нужно надеть маску.

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Однако если температура выше 38 градусов, то следует остаться дома и вызвать врача. При этом соблюдать постельный режим и пить в больших количествах тёплые напитки. Но игнорировать симптомы болезни нельзя. Так, если человек не считает нужным идти к врачу, это его "личная ответственность". По мнению специалиста, что-либо рекомендовать ему "неэтично".

"Я знаю случаи, когда был разрыв между самочувствием и действительной ситуацией, когда человек думает, что чувствует себя неплохо, а на компьютерной томографии оказывается 50% поражения лёгких, и человека госпитализируют", — заключила Чернышова.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов не исключил, что после "омикрона" титры антител могут быть ниже, чем после "дельты". Однако, по его мнению, всё зависит прежде всего от того, насколько тяжело протекает заболевание, а не от варианта коронавируса.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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