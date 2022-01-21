Терапевт Чернышова объяснила, в каких случаях при ковиде можно принимать антибиотики

При заболевании коронавирусом антибиотики следует применять только по показаниям специалиста. Они могут помочь пациенту лишь в том случае, если на фоне заражения присоединяются бактериальные осложнения, тогда они уже необходимы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Но тут, как правило, речь идёт о тяжёлых случаях, требующих госпитализации. И это тоже только по назначению врача, потому что не любой антибиотик подойдёт, дозировки бывают разными. Просто взять и начинать пить какой-то антибиотик "на всякий случай" не нужно", — объяснила специалист.

Медик отметила, что при "омикроне" лечение не особо отличается. По словам Чернышовой, болезнь проходит в лёгкой форме и схожа с обыкновенным острым респираторным вирусным заболеванием или гриппом. При этом, если у вас появилась настораживающая симптоматика, следует обратиться к врачу.

"Сейчас последнее распоряжение (по крайней мере, в Москве), что если вы заболели, у вас наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции (насморк, кашель и температура до 38 градусов), то идите в поликлинику сами", — отметила она.

Чернышова указала, что сейчас работает много дежурных врачей, поэтому можно просто прийти на приём к специалисту, чтобы тот выписал больничный и рекомендации. При этом, разумеется, нужно надеть маску.

Однако если температура выше 38 градусов, то следует остаться дома и вызвать врача. При этом соблюдать постельный режим и пить в больших количествах тёплые напитки. Но игнорировать симптомы болезни нельзя. Так, если человек не считает нужным идти к врачу, это его "личная ответственность". По мнению специалиста, что-либо рекомендовать ему "неэтично".

"Я знаю случаи, когда был разрыв между самочувствием и действительной ситуацией, когда человек думает, что чувствует себя неплохо, а на компьютерной томографии оказывается 50% поражения лёгких, и человека госпитализируют", — заключила Чернышова.