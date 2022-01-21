Терапевт Водовозов: При "омикроне" основная нагрузка ложится на приёмные отделения больниц
По ситуации с ковидом в зарубежных странах видно, что нагрузка на госпитали увеличилась, но при этом сократилась средняя продолжительность пребывания пациентов в стенах учреждений.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
По сравнению с другими вариантами коронавируса "дельта" действительно является пока самым мощным по количеству госпитализированных пациентов. Однако при нём основная нагрузка легла на стационары, а при "омикроне" — на приёмные отделения больниц, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с Лайфом.
"Проблема немного в другом — в невероятно высокой заразности "омикрона", и получается, что он вовлекает в этот процесс гигантское количество людей. И мы видим, какие цифры довольно шустро поднимаются у нас", — сказал собеседник.
По словам врача, по данным о распространении ковида в зарубежных странах видно, что нагрузка увеличилась на госпитали, но при этом сократилась средняя продолжительность пребывания в них пациентов. И в этом мало плохого, что отмечают даже американские коллеги.
"Если "дельта" била по реанимациям, то "омикрон" бьёт по приёмнику. Получается так, что основная нагрузка у нас перекладывается либо на приёмное отделение больницы, либо, как у нас, — это амбулаторно-поликлиническое звено", — объяснил Водовозов.
Основное внимание властей сейчас акцентируется именно на этом звене, его усиливают. Терапевт заключил, что при предыдущих волнах коронавируса "основная нагрузка ложилась на стационары", а теперь пришло время взять на себя основные функции поликлиникам.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации. При этом продолжится приём в негосударственных клиниках, стоматологиях, женских консультациях.
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