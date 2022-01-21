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Инфекционист Темник перечислила нежелательные способы лечения при заражении "омикроном"

Если речь идёт о детях, не стоит прибегать к антигистаминным препаратам, ведь они имеют выраженные седативные побочные эффекты.

21 января, 15:40

Фото © Pixabay

Отхаркивающие лекарства не рекомендуются при заболевании новым штаммом ковида "омикрон". Об этом заявила врач-инфекционист, участница ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням Елизавета Темник в беседе с "Мослентой".

"Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе многочисленные патентованные препараты с различными растительными средствами, не рекомендуются для использования ввиду неэффективности", — сказала эксперт.

По словам Темник, по результатам очного осмотра врач может назначить эти препараты, но лишь при наличии вязкой и трудно отделяемой мокроты. Вместе с тем аэрозоли для ингаляционной терапии следует использовать только в случае крайней необходимости.

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При лечении детей не стоит прибегать к использованию антигистаминных препаратов, которые обладают атропиноподобным действием. Темник подчеркнула, что у них имеется неблагоприятный терапевтический профиль, а также выраженные седативные и антихолинергические побочные эффекты.

Ранее Лайф писал, что ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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