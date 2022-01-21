Инфекционист Темник перечислила нежелательные способы лечения при заражении "омикроном"

Отхаркивающие лекарства не рекомендуются при заболевании новым штаммом ковида "омикрон". Об этом заявила врач-инфекционист, участница ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням Елизавета Темник в беседе с "Мослентой".

"Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе многочисленные патентованные препараты с различными растительными средствами, не рекомендуются для использования ввиду неэффективности", — сказала эксперт.

По словам Темник, по результатам очного осмотра врач может назначить эти препараты, но лишь при наличии вязкой и трудно отделяемой мокроты. Вместе с тем аэрозоли для ингаляционной терапии следует использовать только в случае крайней необходимости.

При лечении детей не стоит прибегать к использованию антигистаминных препаратов, которые обладают атропиноподобным действием. Темник подчеркнула, что у них имеется неблагоприятный терапевтический профиль, а также выраженные седативные и антихолинергические побочные эффекты.