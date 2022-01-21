Песков: Полноценной удалёнки у Кремля быть не может

Полноценный перевод Администрации Президента РФ на удалённую работу невозможен, но часть сотрудников работает дистанционно для минимизации эпидемиологических рисков. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают. Вместе с тем полноформатной удалёнки в Администрации президента, конечно, быть не может", — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что в прошлые волны пандемии его коллеги также не переходили полностью на дистанционную работу.

Напомним, что в пятницу на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения о переходе Правительства РФ на дистанционный формат работы.