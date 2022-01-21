Бортпроводник-игроман оформил на коллегу микрозаймов на 400 тысяч, чтобы погасить долги

Бортпроводник авиакомпании "Победа" из подмосковных Химок два года тайно оформлял на своего друга микрозаймы, пока не спалился из-за просрочки платежа. Об этом сообщает SHOT.

Пострадавший Кирилл, тоже работающий стюардом, дружил с коллегой Ильёй, вместе они снимали квартиру. Однако парень не знал, что его товарищ — заядлый игроман.

Как-то раз Илье удалось сделать снимок паспортных данных своего друга, после чего он начал активно брать кредиты в микрофинансовых организациях на имя товарища, чтобы покрывать карточные долги. За два года Илья взял микрозаймов на 400 тысяч рублей. Так бы всё и продолжалось, если бы не один просроченный платеж в 120 тысяч, о котором коллекторы тут же уведомили ничего не подозревающего Кирилла.

Молодой человек захотел проучить "друга"-игромана и написать заявление, однако тот принялся уговаривать его не делать этого. Илья признался, что действовал не со зла, а потому что он больной и зависимый человек. Он даже пообещал лечь в реабилитационный центр.

Гнев Кирилла сменился на милость, только когда обманщик погасил долг, а коллекторы перестали беспокоить.