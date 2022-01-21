Эрнест Мацкявичюс отметил высокую конкуренцию на конкурсе фонда культурных инициатив

Известный журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, зачем креативным командам участвовать в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, это реальная возможность получить поддержку государства на реализацию своих самых смелых творческих идей. Наиболее яркие из них будут поддержаны, и, судя по количеству заявок, конкуренция за грант в новом конкурсе останется очень высокой.

"Независимо от результатов конкурса, каждая команда, подавшая заявку, уже сделала большой шаг в укреплении своего проекта — авторы пересмотрели бюджет, цели и задачи, обновили или продумали дорожные карты, ещё раз изучили рынок, заручились поддержкой партнёров", — рассказал Мацкявичюс, являющийся членом экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

Со стороны самого фонда, по словам журналиста, тоже было сделано очень много — в первую очередь для обучения и разъяснения принципов заполнения заявок, были созданы образовательные подкасты, проведены вебинары и личные встречи с профессиональными сообществами и заявителями.

"Надеемся, что эта работа позволит поднять качество поданных проектов на новый уровень, сделать их ещё более яркими и востребованными!" — добавил он.