Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве
Под стражей чиновник пробудет до 18 марта 2022 года, как и просил следователь.
Фото © Пресс-служба Хорошевского суда Москвы
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве. Видео © LIFE
Хорошевский районный суд Москвы арестовал заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил чиновника под стражу до 18 марта 2022 года. Как говорится в постановлении суда, следствие обвиняет Токарева в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей.
Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
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