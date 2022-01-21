Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Хорошевский районный суд Москвы арестовал заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил чиновника под стражу до 18 марта 2022 года. Как говорится в постановлении суда, следствие обвиняет Токарева в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей.