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Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Под стражей чиновник пробудет до 18 марта 2022 года, как и просил следователь.

21 января, 15:17

Фото © Пресс-служба Хорошевского суда Москвы

Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве. Видео © LIFE

Хорошевский районный суд Москвы арестовал заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил чиновника под стражу до 18 марта 2022 года. Как говорится в постановлении суда, следствие обвиняет Токарева в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей.

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Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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