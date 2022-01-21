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Замминистра транспорта Токарев заключал фиктивные договоры для вывода средств

По данным источника в правоохранительных органах, он вместе с подельниками создавал видимость работы по проекту, который официально был завершён ещё в 2018 году.

21 января, 06:07

Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве, вместе с подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Указывается, что речь идёт об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ж/д узла. Причём официально проект был завершён ещё в 2018 году, а исполнителем прописана совсем другая компания. Таким образом Токарев вместе с подельниками создавали видимость производимых работ на объекте и заключали фиктивные договоры займа, а также оказания транспортных и других услуг.

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"После этого организовали перечисление денежных средств "Главстройинвеста" на счета "своих" юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали", — рассказал источник.

Так, авансовые платежи со счетов "Спецтрансстроя" обвиняемые потратили на иные цели, не относящиеся к строительству и договорам.

Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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