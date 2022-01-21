Замминистра транспорта Токарев заключал фиктивные договоры для вывода средств
По данным источника в правоохранительных органах, он вместе с подельниками создавал видимость работы по проекту, который официально был завершён ещё в 2018 году.
Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ
Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве, вместе с подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
Указывается, что речь идёт об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ж/д узла. Причём официально проект был завершён ещё в 2018 году, а исполнителем прописана совсем другая компания. Таким образом Токарев вместе с подельниками создавали видимость производимых работ на объекте и заключали фиктивные договоры займа, а также оказания транспортных и других услуг.
"После этого организовали перечисление денежных средств "Главстройинвеста" на счета "своих" юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали", — рассказал источник.
Так, авансовые платежи со счетов "Спецтрансстроя" обвиняемые потратили на иные цели, не относящиеся к строительству и договорам.
Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
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