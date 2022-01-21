Замминистра транспорта Токарев заключал фиктивные договоры для вывода средств

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев, которого обвиняют в мошенничестве, вместе с подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Указывается, что речь идёт об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ж/д узла. Причём официально проект был завершён ещё в 2018 году, а исполнителем прописана совсем другая компания. Таким образом Токарев вместе с подельниками создавали видимость производимых работ на объекте и заключали фиктивные договоры займа, а также оказания транспортных и других услуг.

"После этого организовали перечисление денежных средств "Главстройинвеста" на счета "своих" юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали", — рассказал источник.