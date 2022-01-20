Замминистра транспорта Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД РФ.

"В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в записи.

Правоохранители проводят работу по установлению всех соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует руководство следственного департамента ведомства.

19 января в служебном кабинете чиновника и у него дома были проведены обыски, изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы. Также обыски прошли дома у ещё одного фигуранта дела. Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", привлёк ряд лиц из числа руководства этой компании, а также ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций для хищения денежных средств.