Замминистра транспорта Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения, следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.
Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ
Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД РФ.
"В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в записи.
Правоохранители проводят работу по установлению всех соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует руководство следственного департамента ведомства.
19 января в служебном кабинете чиновника и у него дома были проведены обыски, изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы. Также обыски прошли дома у ещё одного фигуранта дела. Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", привлёк ряд лиц из числа руководства этой компании, а также ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций для хищения денежных средств.
Напомним, о том, что замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции, стало известно накануне, 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания.
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