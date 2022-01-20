Блинкен: РФ отвергает предложения США о дипломатическом взаимодействии "в духе взаимности"

Вашингтон готов к достижению новых договорённостей с Москвой в области контроля над вооружениями и других сферах, однако Москва отвергает предложения о дипломатическом взаимодействии в духе взаимности, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия заявляет, что текущий кризис касается её национальной безопасности: военных учений, вооружений, договорённостей по безопасности. Если это правда, то мы можем достичь договорённостей мирно, дипломатическим путём", — сказал дипломат.

Он добавил, что США, Россия и страны Европы могут предпринять шаги "для повышения прозрачности, снижения рисков, укрепления контроля над вооружениями и выстраивания доверия". Однако, по версии Блинкена, Москва отрицала предложения Соединённых Штатов и их союзников "относительно дипломатического взаимодействия в духе взаимности".

"До сих пор на нашу готовность к взаимодействию в духе взаимности отвечали отказом", — заявил глава внешнеполитического ведомства.