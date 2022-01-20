Блинкен считает "Северный поток – 2" рычагом давления на Россию

Пока поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" не начались, он остаётся для Соединённых Штатов, Германии и их союзников рычагом влияния на Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Следует отметить, что газ пока не поступает по "Северному потоку – 2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России", — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Блинкен также считает, что Москва учитывает этот факт, определяя дальнейшие действия, особенно в свете заявлений государств о тяжёлых последствиях для РФ, если она будет действовать агрессивно в отношении Украины.