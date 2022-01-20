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Блинкен считает "Северный поток – 2" рычагом давления на Россию

По словам госсекретаря США, Москва учитывает этот факт, определяя свои дальнейшие действия.

20 января, 14:54
<p>© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Пока поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" не начались, он остаётся для Соединённых Штатов, Германии и их союзников рычагом влияния на Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Следует отметить, что газ пока не поступает по "Северному потоку – 2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России", — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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Блинкен также считает, что Москва учитывает этот факт, определяя дальнейшие действия, особенно в свете заявлений государств о тяжёлых последствиях для РФ, если она будет действовать агрессивно в отношении Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу снизить зависимость от российского газа. Также британский министр заявила, что "Северный поток – 2" "несовместим с агрессивными действиями" РФ. Какими именно, она не уточнила.

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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