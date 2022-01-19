Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу снизить зависимость от российского газа
Также британский министр заявила, что "Северный поток – 2" "несовместим с агрессивными действиями" РФ. Какими именно, она не уточнила.
Лиз Трасс © ТАСС / PA
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что властям Германии нужно отказаться от газопровода "Северный поток – 2" в случае "российского вторжения" на Украину и снизить зависимость от российского газа.
"Северный поток – 2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить зависимость от российского газа", — написала в "Твиттере" руководитель британского внешнеполитического ведомства.
Трасс таким образом прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который прежде заявил, что "в случае агрессии против Украины" будут обсуждаться любые меры против Москвы. По мнению главы британского МИД, слова Шольца стали "заметным прогрессом" в позиции официального Берлина в плане попыток увязать судьбу проекта с внешней политикой РФ в Европе.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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