Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу снизить зависимость от российского газа

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что властям Германии нужно отказаться от газопровода "Северный поток – 2" в случае "российского вторжения" на Украину и снизить зависимость от российского газа.

Трасс таким образом прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который прежде заявил, что "в случае агрессии против Украины" будут обсуждаться любые меры против Москвы. По мнению главы британского МИД, слова Шольца стали "заметным прогрессом" в позиции официального Берлина в плане попыток увязать судьбу проекта с внешней политикой РФ в Европе.