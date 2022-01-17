Financial Times написала о расколе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"

Дискуссия вокруг запуска газопровода "Северный поток – 2" обернулась расколом в немецком правительстве, пишет Financial Times. По данным колумниста издания Гая Чазана, главное противостояние ведётся между социал-демократами, традиционно выступающими за дружественные отношения с Москвой и заявляющими о пользе российского газа для немецкой промышленности, и "зелёными", которые настаивает, что магистраль запускать ни в коем случае нельзя.

Автор статьи указывает на неопределённую позицию нового канцлера Олафа Шольца, который отказался публично одобрить санкции против "Северного потока – 2", и министра обороны Кристины Ламбрехт, которая призвала не связывать политику и бизнес, решая судьбу газопровода. В публикации приводятся примеры, как "битва мнений" насчёт "Северного потока – 2" вышла уже за пределы Бундестага.