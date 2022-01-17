Financial Times написала о расколе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"
По мнению авторов статьи, "битва мнений" вокруг российского газопровода вышла уже за пределы Бундестага и теперь ослабляет позиции всего Евросоюза.
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Дискуссия вокруг запуска газопровода "Северный поток – 2" обернулась расколом в немецком правительстве, пишет Financial Times. По данным колумниста издания Гая Чазана, главное противостояние ведётся между социал-демократами, традиционно выступающими за дружественные отношения с Москвой и заявляющими о пользе российского газа для немецкой промышленности, и "зелёными", которые настаивает, что магистраль запускать ни в коем случае нельзя.
Автор статьи указывает на неопределённую позицию нового канцлера Олафа Шольца, который отказался публично одобрить санкции против "Северного потока – 2", и министра обороны Кристины Ламбрехт, которая призвала не связывать политику и бизнес, решая судьбу газопровода. В публикации приводятся примеры, как "битва мнений" насчёт "Северного потока – 2" вышла уже за пределы Бундестага.
"Разногласия ослабляют Германию и Евросоюз. Мы видим, что у Берлина нет консолидированной позиции и он все ещё пытается найти подход по отношению к Москве", — приводится в публикации цитата эксперта по Восточной Европе Штефана Майстера.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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