Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока – 2" при эскалации на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что тема "Северного потока – 2" имеет в том числе и геостратегическую сторону, для того чтобы германский регулятор дал проекту положительное заключение, он должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается, конечно, тоже "Северного потока – 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили", — сказала Бербок.