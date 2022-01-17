Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока – 2" при эскалации на Украине
Со слов министра, на паузу реализация трубопровода поставлена из-за несоответствия праву ЕС.
"Северный поток – 2". Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что тема "Северного потока – 2" имеет в том числе и геостратегическую сторону, для того чтобы германский регулятор дал проекту положительное заключение, он должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается, конечно, тоже "Северного потока – 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили", — сказала Бербок.
Помимо этого министр пригрозила, что Запад примет "подходящие совместные" меры в отношении "Северного потока – 2" в том случае, если заметит "дальнейшую эскалацию" со стороны России вокруг Украины.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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