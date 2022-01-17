Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей

Дом, в котором певица Монеточка приобрела квартиру © Telegram / Mash

Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) приобрела квартиру в центре столицы. Об этом сообщает Mash.

Недвижимость в Басманном районе Москвы обошлась артистке в 20 миллионов рублей. Квартира расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров. Количество комнат не уточняется. Как рассказали соседи, сама Монеточка появляется редко, хотя уже зарегистрировалась в новом жилище. Сейчас в квартире полным ходом идёт ремонт.