Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей
Певица уже оформила прописку и затеяла в новом жилище ремонт.
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Дом, в котором певица Монеточка приобрела квартиру © Telegram / Mash
Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) приобрела квартиру в центре столицы. Об этом сообщает Mash.
Недвижимость в Басманном районе Москвы обошлась артистке в 20 миллионов рублей. Квартира расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров. Количество комнат не уточняется. Как рассказали соседи, сама Монеточка появляется редко, хотя уже зарегистрировалась в новом жилище. Сейчас в квартире полным ходом идёт ремонт.
Ранее ремонт в своей квартире затеял и другой российский артист — Филипп Киркоров. Однако всё пошло не по плану: народный артист нанял бригаду рабочих, оплатил пятимиллионный аванс, после чего те пропали. В итоге теперь Киркоров вместе со своим адвокатом Александром Добровинским судятся с подрядчиком, который не хочет возвращать деньги.
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