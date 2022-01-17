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Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей

Певица уже оформила прописку и затеяла в новом жилище ремонт.

17 января, 12:30

© Instagram / monetochkaliska

Дом, в котором певица Монеточка приобрела квартиру © Telegram / Mash

Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) приобрела квартиру в центре столицы. Об этом сообщает Mash.

Недвижимость в Басманном районе Москвы обошлась артистке в 20 миллионов рублей. Квартира расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров. Количество комнат не уточняется. Как рассказали соседи, сама Монеточка появляется редко, хотя уже зарегистрировалась в новом жилище. Сейчас в квартире полным ходом идёт ремонт.

Ранее ремонт в своей квартире затеял и другой российский артист — Филипп Киркоров. Однако всё пошло не по плану: народный артист нанял бригаду рабочих, оплатил пятимиллионный аванс, после чего те пропали. В итоге теперь Киркоров вместе со своим адвокатом Александром Добровинским судятся с подрядчиком, который не хочет возвращать деньги.

Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё

Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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