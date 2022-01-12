Киркоров подал в суд на строителей, обманувших его на 5 млн рублей
Работы должны были начаться ещё летом, однако ни ремонтников, ни денег артист так и не увидел.
Филипп Киркоров. © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народный артист России Филипп Киркоров решил судиться со строителями, которые должны были сделать ремонт в его квартире, но скрылись. Как рассказал Лайфу адвокат певца Александр Добровинский, ремонтная бригада задолжала Киркорову более 5,5 миллиона рублей.
"Он обратился ко мне с просьбой взыскать деньги с недобросовестного подрядчика по оказанию ремонтных услуг. Работы должны были начаться ещё летом прошлого года, на что был переведён авансовый платёж. Но ремонт в квартире Филиппа так и не начался, а аванс, видимо, потрачен", — рассказал Добровинский.
Общая сумма задолженности составляет 5 660 000 рублей. В досудебной претензии артист вместе с адвокатом потребовали от подрядчика вернуть аванс до 1 декабря прошлого года, однако деньги так и не поступили на счёт певца.
Совсем недавно Лайф рассказывал, что на Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. По каждому из дел певцу грозил штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы или же административный арест, однако на суде выяснилось, что все штрафы были давно уплачены. Теперь артист намерен судиться с "Госуслугами" из-за подрыва деловой репутации.
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