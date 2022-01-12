Киркоров подал в суд на строителей, обманувших его на 5 млн рублей

Народный артист России Филипп Киркоров решил судиться со строителями, которые должны были сделать ремонт в его квартире, но скрылись. Как рассказал Лайфу адвокат певца Александр Добровинский, ремонтная бригада задолжала Киркорову более 5,5 миллиона рублей.

"Он обратился ко мне с просьбой взыскать деньги с недобросовестного подрядчика по оказанию ремонтных услуг. Работы должны были начаться ещё летом прошлого года, на что был переведён авансовый платёж. Но ремонт в квартире Филиппа так и не начался, а аванс, видимо, потрачен", — рассказал Добровинский.